Prato: concerto per San Silvestro con la Camerata strumentale e l’Orchestra Arché (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Maestro Nima Keshavarzi dirigerà il concerto degli Auguri al Teatro Politeama Pratese con replica il 1° gennaio al Teatro Verdi di Pisa alle ore 18; musiche di Rossini, Debussy e ?ajkovskij L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Maestro Nima Keshavarzi dirigerà ildegli Auguri al Teatro Politeama Pratese con replica il 1° gennaio al Teatro Verdi di Pisa alle ore 18; musiche di Rossini, Debussy e ?ajkovskij L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Prato: concerto per San Silvestro con la Camerata strumentale e l’Orchestra Arché - giiiulsx : RT @tppwkvale: ?VENDO 2 ( due ) BIGLIETTI VIP PACK PER IL CONCERTO DI ULTIMO A MILANO? - il concerto si terrà a San Siro - il concerto è il… - stylesun__ : RT @tppwkvale: ?VENDO 2 ( due ) BIGLIETTI VIP PACK PER IL CONCERTO DI ULTIMO A MILANO? - il concerto si terrà a San Siro - il concerto è il… - 94RockLouis : RT @tppwkvale: ?VENDO 2 ( due ) BIGLIETTI VIP PACK PER IL CONCERTO DI ULTIMO A MILANO? - il concerto si terrà a San Siro - il concerto è il… - wh4t_a_lie : RT @tppwkvale: ?VENDO 2 ( due ) BIGLIETTI VIP PACK PER IL CONCERTO DI ULTIMO A MILANO? - il concerto si terrà a San Siro - il concerto è il… -