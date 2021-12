(Di domenica 5 dicembre 2021) Poco prima di Bologna-Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo dei viola, Daniele. Ha toccato anche il tema. “Oggi si affrontano due squadre che giocano bene, ma che forse sono ancora alla ricerca di una identità definitiva. La gara è importante, un risultato positivo oggi potrebbe darci davvero un’altra consapevolezza”. Cosa succederà a gennaio con? “Ancora manca tempo per dire cosa succederà con lui.in un momento delicato e parlare di mercato sarebbe sbagliato per tutti. Lui stail, Italiano è contento di questo così come lonoi. Berardi? Giocatore fortissimo, ma è del Sassuolo e quindi non posso”. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google ...

Advertising

Fantacalcio : Fiorentina, il d.s. Pradè dribbla il futuro su Vlahovic e Berardi - napolista : Pradè: «Vlahovic? Presto per parlarne. Lui sta facendo il professionista, ne siamo contenti» Il direttore sportivo… - Ftbnews24 : ???? #Bologna-Fiorentina, Pradè: “Una vittoria può darci consapevolezza. Futuro Vlahovic? Ora è prematuro”… - Fiorentinanews : #Pradé: '#Vlahovic? Lui è un professionista, ma è prematuro parlare del suo futuro. #Berardi è un giocatore forte'… - TuttoMercatoWeb : Pradè: 'Futuro Vlahovic? Presto per parlarne. Berardi forte, ma è un giocatore del Sassuolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Pradè Vlahovic

Commenta per primo Daniele, ds della Fiorentina , è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Bologna: 'Non so se ...- 'Penso sia prematuro parlarne ora, ma in generale parlare di ...... complimenti ache lo ha scelto come a Joe Barone". Poi, ospite di 'Tutti convocati' su Radio 24, spazio anche alle tematiche che, invece, lo infastidiscono di più. Questione? "Quando ...