“Povero Silvio!” Antonio Cornacchione | che fine ha fatto il comico top di Zelig | età | vita privata

Di origine molisana, ha fatto ridere a crepapelle migliaia di spettatori e telespettatori con la sua inconfondibile imitazione di Silvio Berlusconi. Antonio Cornacchione è stato uno dei comici più amati di Zelig, ed è stato proprio quello di Zelig il teatro del suo debutto, avvenuto ormai trent'anni fa, nel 1991. Pur avendo sempre avuto in mente il desiderio di diventare cabarettista, la carriera di Antonio Cornacchione era iniziata in maniera diversa. Infatti era uno degli autori di Topolino, un classico dei fumetti, e anche grazie a questo ruolo è riuscito ad inserirsi nel mondo del teatro, emergendo e diventando il comico che oggi conosciamo.

