Plusvalenze, affari da 200 mln nel 20-21 in Serie A (Di domenica 5 dicembre 2021) “Plusvalenza” è diventata una delle parole più gettonate delle ultime settimane nei discorsi legati al calcio italiano. La Procura di Torino sta infatti cercando di fare luce su diversi affari di questo genere, condotti da Juventus (e non solo) con altre società in Italia e all’estero. Ma qual è stato il loro valore in Serie L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 5 dicembre 2021) “Plusvalenza” è diventata una delle parole più gettonate delle ultime settimane nei discorsi legati al calcio italiano. La Procura di Torino sta infatti cercando di fare luce su diversidi questo genere, condotti da Juventus (e non solo) con altre società in Italia e all’estero. Ma qual è stato il loro valore inL'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Plusvalenze, quanto vale il giro di affari in Serie A: i dati del 2020-21 - sportli26181512 : #Governance #Notizie Plusvalenze, affari da 200 mln nel 20-21 in Serie A: “Plusvalenza” è diventata una delle parol… - Collimasoni : Il Chelsea ha comprato questo supermega pacco per 100 milioni. Ma il Chelsea non sarà costretto a vendere giocator… - leolambretta59 : @Ruttosporc @JanoSavina Tramite l'amico francese della UEFA si son costruiti il F.P.F. che poi non ha rispettato ne… - leijlo : @Fuseniha @LEPRAIOLO83 @RonnyBandiera @sportface2016 @_enz29 Cheditelo e troverai la risposta. Anche pechè con qual… -