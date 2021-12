Più di 15mila positivi e 43 morti, su i ricoveri: il bollettino e il monitoraggio sulla Omicron, quanti casi in Italia (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 15.021 i positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in leggera diminuzione rispetto ai 16.632 contagi di ieri. I decessi, invece, sono 43 contro i 75 di sabato. In aumento il tasso di positività, che sale al 2,9% dal 2,6% della giornata precedente. Nel frattempo, poi, continuano ad aumentare i ricoveri, pesando sempre di più sulle già stremate strutture sanitarie. Al momento sono 736 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.597, ovvero 169 in più rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.628), seguita da Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Campania. Va avanti, intanto, la campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono 15.021 ial Covid registrati innelle ultime 24 ore. Un dato in leggera diminuzione rispetto ai 16.632 contagi di ieri. I decessi, invece, sono 43 contro i 75 di sabato. In aumento il tasso dità, che sale al 2,9% dal 2,6% della giornata precedente. Nel frattempo, poi, continuano ad aumentare i, pesando sempre di più sulle già stremate strutture sanitarie. Al momento sono 736 i pazienti in terapia intensiva in, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.597, ovvero 169 in più rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.628), seguita da Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Campania. Va avanti, intanto, la campagna ...

