Pillole per una Nuova Storia della Letteratura 041 di Federico Sanguineti (Di domenica 5 dicembre 2021) Poesia alla luce del Vangelo Di Federico Sanguineti È nell'anno di nascita della Società Dantesca Italiana (1888) che Engels pubblica l'opuscolo dedicato a Feuerbach e al punto di approdo della filosofica classica tedesca (Ludwig Feurbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie), in appendice al quale inserisce le Thesen über Feuerbach, scritte da Marx all'età di ventisei anni (aprile 1845) e rimaste fino a quel momento inedite. Nell'ultima di queste, la più celebre, si legge che i filosofi hanno solo interpretato il mondo, ma si tratta di trasformarlo. Precursore di quella che Gramsci definirà "filosofia della prassi" è peraltro Dante in una pagina del trattato politico intitolato Monarchia (I iv 1), dove, chiarito a sufficienza che l'attività propria del genere umano preso nel suo ...

