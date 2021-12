“Perché sono dimagrita”. Stefania Orlando, dopo il GF Vip stava andando in pezzi: la rivelazione in diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) Stefania Orlando, tutta la verità sul dimagrimento. Nella vita della showgirl, non sempre il successo professionale è andato di pari passo con quello sentimentale. Negli ultimi tempi, infatti, Stefania Orlando, reduce dall’esperienza vissuta nella casa del GF Vip, ha dovuto affrontare un momento non del tutto facile con Simone Gianlorenzi. Ma durante l’intervista nello studio di Verissimo, un altro dettaglio non è sfuggito alla padrona di casa. Ed è proprio dall’esperienza del GF che si parte. La showgirl ha rivelato quanto sia stato difficile tornare a una quotidianità: “E’ stato difficile. Ho fatto prestissimo ad abituarmi dentro alla Casa, ma riappropriarmi della mia vita è stato difficile. La prima volta nella vita avevo assaporato la possibilità di non aver responsabilità e di essere egoista. Questo egoismo lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 dicembre 2021), tutta la verità sul dimagrimento. Nella vita della showgirl, non sempre il successo professionale è andato di pari passo con quello sentimentale. Negli ultimi tempi, infatti,, reduce dall’esperienza vissuta nella casa del GF Vip, ha dovuto affrontare un momento non del tutto facile con Simone Gianlorenzi. Ma durante l’intervista nello studio di Verissimo, un altro dettaglio non è sfuggito alla padrona di casa. Ed è proprio dall’esperienza del GF che si parte. La showgirl ha rivelato quanto sia stato difficile tornare a una quotidianità: “E’ stato difficile. Ho fatto prestissimo ad abituarmi dentro alla Casa, ma riappropriarmi della mia vita è stato difficile. La prima volta nella vita avevo assaporato la possibilità di non aver responsabilità e di essere egoista. Questo egoismo lo ...

