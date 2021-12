Perché i vichinghi avevano ‘Allah’ ricamato su abiti funebri? (Di domenica 5 dicembre 2021) Alcuni ricercatori svedesi hanno trovato caratteri arabi intrecciati in costumi funerari da tombe di barche di vichinghi. La scoperta solleva nuove domande sull’influenza dell’Islam in Scandinavia, scrive il giornalista Tharik Hussain. Sono stati tenuti in deposito per più di 100 anni, considerati come esempi tipici di abiti funebri dell’era vichinga. Ma una nuova indagine sugli indumenti, trovati nelle tombe del 9 ° e 10 ° secolo, ha rivoluzionato le tesi sui contatti tra il mondo vichingo e quello musulmano. Motivi tessuti con filo di seta e argento sono stati trovati per scrivere le parole Allah e Ali. L’archeologa tessile Annika Larsson dell’Università di Uppsala ha fatto la svolta, mentre esaminava i resti di costumi funerari di barche maschili e femminili e tombe a camera, originariamente scavate a Birka e Gamla Uppsala in ... Leggi su curiosauro (Di domenica 5 dicembre 2021) Alcuni ricercatori svedesi hanno trovato caratteri arabi intrecciati in costumi funerari da tombe di barche di. La scoperta solleva nuove domande sull’influenza dell’Islam in Scandinavia, scrive il giornalista Tharik Hussain. Sono stati tenuti in deposito per più di 100 anni, considerati come esempi tipici didell’era vichinga. Ma una nuova indagine sugli indumenti, trovati nelle tombe del 9 ° e 10 ° secolo, ha rivoluzionato le tesi sui contatti tra il mondo vichingo e quello musulmano. Motivi tessuti con filo di seta e argento sono stati trovati per scrivere le parole Allah e Ali. L’archeologa tessile Annika Larsson dell’Università di Uppsala ha fatto la svolta, mentre esaminava i resti di costumi funerari di barche maschili e femminili e tombe a camera, originariamente scavate a Birka e Gamla Uppsala in ...

