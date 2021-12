“Per Putin siamo ventre molle. L'Europa schieri i militari ai confini con l'Ucraina” (Di domenica 5 dicembre 2021) Vladimir Putin sta ammassando decine di migliaia di soldati al confine con l’Ucraina con in mente un preciso obiettivo: approfittare delle divisioni europee da una posizione di forza e riscuotere la posta in gioco al tavolo negoziale. È l’abc della guerra ibrida. Un conflitto a bassa intensità – che non diventa mai veramente ‘caldo’ – giocato su molteplici fronti: la crisi dei migranti tra Bielorussia e Polonia; il sostegno al separatismo serbo in Bosnia Erzegovina e a quello filorusso in Transnistria e nel Donbass; la carta del gas da giocare, in piena crisi energetica, nei rapporti con Germania ed Europa. “Il presidente russo è un abile giocatore di scacchi. Non è chiaro quale sia il suo obiettivo” dice l’ex presidente dell’Istituto Affari Internazionali Stefano Silvestri. “Forse sta solo cercando di intimidire e dividere gli ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Vladimirsta ammassando decine di migliaia di soldati al confine con l’con in mente un preciso obiettivo: approfittare delle divisioni europee da una posizione di forza e riscuotere la posta in gioco al tavolo negoziale. È l’abc della guerra ibrida. Un conflitto a bassa intensità – che non diventa mai veramente ‘caldo’ – giocato su molteplici fronti: la crisi dei migranti tra Bielorussia e Polonia; il sostegno al separatismo serbo in Bosnia Erzegovina e a quello filorusso in Transnistria e nel Donbass; la carta del gas da giocare, in piena crisi energetica, nei rapporti con Germania ed. “Il presidente russo è un abile giocatore di scacchi. Non è chiaro quale sia il suo obiettivo” dice l’ex presidente dell’Istituto Affari Internazionali Stefano Silvestri. “Forse sta solo cercando di intimidire e dividere gli ...

Advertising

RaiNews : Stiamo usando la nostra capacità diplomatica per far capire a Putin 'che sarebbe una grave violazione del diritto i… - riotta : Le offensive di Xi su Taiwan e Putin su Ucraina sono manovre di conserva, per metter pressione su @JoeBiden in un m… - mashka_baldovin : RT @martina_napo: Una mia riflessione a partire dal caso Memorial - HuffPostItalia : “Per Putin siamo ventre molle. L'Europa schieri i militari ai confini con l'Ucraina” - malikapollo : @PanichiMaurizio @FotoMonelloIt @MarcoAnti22 @jacopo_iacoboni E' di ispirazione nazista solo per gli sgherri di Put… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Putin Truppe, diplomazia e disimpegno americano: le armi di Putin contro Biden E agli europei, ancora una volta, non resterà che attendere l'esito del colloquio tra Biden e Putin per sapere del proprio destino. In attesa di decidersi a formare una difesa comune europea. Magari ...

India, Vladimir Putin incontra il primo ministro Narendra Modi L'India è un partner tradizionale da decenni e penso che il vertice suggerisca che Putin attribuisce grande importanza al rapporto, per accrescere la politica asiatica della Russia rispetto a quella ...

Così la Russia mette alla prova la politica Ue per la sicurezza La Repubblica Truppe, diplomazia e disimpegno americano: le armi di Putin contro Biden Mosca avverte Washington che non accetterà l’ingresso dell’Ucraina nella Nato e che questa è da considerarsi una linea rossa insormontabile del Cremlino. Siamo di fronte a una escalation senza ritorno ...

Tensione in Ucraina, niente accordo Russia-Usa Tensione in Ucraina, la Russia ammassa truppe al confine, l'Unione Europea si schiera con Kiev, Biden e Putin non si incontreranno ...

E agli europei, ancora una volta, non resterà che attendere l'esito del colloquio tra Biden esapere del proprio destino. In attesa di decidersi a formare una difesa comune europea. Magari ...L'India è un partner tradizionale da decenni e penso che il vertice suggerisca cheattribuisce grande importanza al rapporto,accrescere la politica asiatica della Russia rispetto a quella ...Mosca avverte Washington che non accetterà l’ingresso dell’Ucraina nella Nato e che questa è da considerarsi una linea rossa insormontabile del Cremlino. Siamo di fronte a una escalation senza ritorno ...Tensione in Ucraina, la Russia ammassa truppe al confine, l'Unione Europea si schiera con Kiev, Biden e Putin non si incontreranno ...