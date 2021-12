Per la corsa al Quirinale gli italiani puntano su Draghi (Di domenica 5 dicembre 2021) Draghi piace agli italiani come futuro inquilino del Quirinale. Stando al sondaggio di Quorum/YouTrend per Skytg24, infatti, tra le personalità che potrebbero ricoprire il ruolo di prossimo Presidente della Repubblica, per il 17% degli italiani il nome migliore sarebbe Mario Draghi, seguito da Silvio Berlusconi al 10% e da due donne, Emma Bonino e Marta Cartabia, rispettivamente all’8% e al 5%. Al 5% anche Romano Prodi. Seguono Walter Veltroni (4%), Mario Monti (3%), Paolo Gentiloni, Pier Ferdinando Casini, Elisabetta Casellati, Dario Franceschini, ( tutti al 2%), poi Paola Severino, Franco Frattini e Giuliano Amato (tutti all’1%), altri nomi (4%). Nessuno dei nomi proposti è idoneo per il 18%, mentre non sa rispondere il 15%. Nonostante Draghi sia il nome più gradito, gli ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021)piace aglicome futuro inquilino del. Stando al sondaggio di Quorum/YouTrend per Skytg24, infatti, tra le personalità che potrebbero ricoprire il ruolo di prossimo Presidente della Repubblica, per il 17% degliil nome migliore sarebbe Mario, seguito da Silvio Berlusconi al 10% e da due donne, Emma Bonino e Marta Cartabia, rispettivamente all’8% e al 5%. Al 5% anche Romano Prodi. Seguono Walter Veltroni (4%), Mario Monti (3%), Paolo Gentiloni, Pier Ferdinando Casini, Elisabetta Casellati, Dario Franceschini, ( tutti al 2%), poi Paola Severino, Franco Frattini e Giuliano Amato (tutti all’1%), altri nomi (4%). Nessuno dei nomi proposti è idoneo per il 18%, mentre non sa rispondere il 15%. Nonostantesia il nome più gradito, gli ...

