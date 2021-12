(Di domenica 5 dicembre 2021) Ladi Francesco, difensoreLazio, ha avuto problemi di salute che hanno richiesto il ricovero in ospedale. La compagna del calciatore, superato lo spavento, dopo il ritorno a casa, ha deciso di scrivere unsui social. Claudia Scarpari, compagna diha scritto: “È stata una settimana lunga, in ospedale per bronchiolite di Victory. Ora siamo tornate a casa e queste foto mi ricordano quanto sia stata lunga, ma anche piena di belle sorprese”. Giorni di preoccupazione per ladi, ma è arrivato ilfin cheattendevano: “Come una fetta di pizza fuori menù portata dalle infermiere, un cuore disegnato sul bicchiere del caffè, un bicchiere di vino con la compagna di stanza… e cene da asporto ...

Advertising

napolipiucom : Paura e lieto fine per la figlia di Acerbi, il post della mamma commuove tutti #acerbi #ForzaNapoliSempre… - rosa96585132 : @n3lliAntonella Allora ho capito bene che parlano di una terza stagione??? Io sono sincera avrei preferito che ques… - cobraebasta : @Gencawao92 Complimenti! Tesi molto interessante ???? anche se avrei paura di leggere le conclusioni ?? (graditi spoil… - Angy_05_12 : RT @chavarzabalus__: Noi avevamo paura di avere il lieto fine negli ultimi 10 minuti ed invece manco quello #Cuori - chavarzabalus__ : Noi avevamo paura di avere il lieto fine negli ultimi 10 minuti ed invece manco quello #Cuori -

Ultime Notizie dalla rete : Paura lieto

Nostrofiglio.it

Tanto da segnare gli stessi lineamenti di Sharbat , visibilmente consumata dallache le ha camminato a fianco per anni. Non era unfine, e anzi, non è nemmeno la fine di una brutta ...'Amici',per l'ex allievo del programma: 'In coma ho rischiato di morire' NON PERDERTI ANCHE >... quella narrata dal cantante, che si è fortunatamente conclusa con unfine. NON PERDERTI ...Oggi nel 1901 nasceva Walt Disney, il visionario di Chicago che ha sovrascritto le favole popolari per creare un nuovo immaginario.È una certezza ed è un’emozione, per chi lo offre e per chi lo riceve. È ciò che il Capo dello Stato Sergio Mattarella oggi, in occasione della Giornata ...