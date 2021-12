Pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann è ancora Regina d’Italia. Seconda Anna Pezzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Una solida conferma. Lara Naki Gutmann ha trionfato per la Seconda volta consecutiva ai Campionati Italiani di Pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento al Pala Vela di Torino, difendendo dunque la leadership nel movimento femminile nostrano. L’allieva di Gabriele Minchio, già in testa dopo lo short, ha preso il largo anche nel segmento più lungo presentando un programma composto principalmente da sei salti tripli e un doppio axel, tra cui spicca la difficile combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow (eseguita con rotazione completa ma viziata da una chiamata di filo non chiaro nel primo salto) e, in zona bonus, il triplo salchow combinato con il doppio salchow e un triplo toeloop. Ottenendo livello 4 sia nella sequenza di passi che nelle tre trottole, tutte realizzate ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Una solida conferma.ha trionfato per lavolta consecutiva ai Campionati Italiani di, rassegna in fase di svolgimento al Pala Vela di Torino, difendendo dunque la leadership nel movimento femminile nostrano. L’allieva di Gabriele Minchio, già in testa dopo lo short, ha preso il largo anche nel segmento più lungo presentando un programma composto principalmente da sei salti tripli e un doppio axel, tra cui spicca la difficile combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow (eseguita con rotazione completa ma viziata da una chiamata di filo non chiaro nel primo salto) e, in zona bonus, il triplo salchow combinato con il doppio salchow e un triplo toeloop. Ottenendo livello 4 sia nella sequenza di passi che nelle tre trottole, tutte realizzate ...

