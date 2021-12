Pattinaggio artistico: Della Monica-Guarise conquistano il settimo titolo consecutivo agli Italiani 2021 (Di domenica 5 dicembre 2021) E sono sette sigilli tricolore consecutivi per Nicole Della Monica-Matteo Guarise. La coppia pilastro Della Nazionale azzurra ha vinto per dispersione i Campionati Italiani 2021 di Pattinaggio artistico, competizione in scena al Pala Vela di Torino. I pattinatori seguiti da Cristina Mauri, seppur con due sbavature negli elementi di salto in parallelo, hanno ben figurando realizzando tre ottimi sollevamenti – axel lasso, reverse e del gruppo 4 – un buon trplo twist, chiamato di livello 4 come la spirale e la trottola d’insieme, oltre che due lanciati, salchow e rittberger, ottenendo nel segmento 129.61 (63.61, 66.00) per 195.89 punti totali. Seguendo i favori del pronostico a piazzarsi al posto d’onore con 120.59 (61.79, 58.80) per 180.82 sono stati ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) E sono sette sigilli tricolore consecutivi per Nicole-Matteo. La coppia pilastroNazionale azzurra ha vinto per dispersione i Campionatidi, competizione in scena al Pala Vela di Torino. I pattinatori seguiti da Cristina Mauri, seppur con due sbavature negli elementi di salto in parallelo, hanno ben figurando realizzando tre ottimi sollevamenti – axel lasso, reverse e del gruppo 4 – un buon trplo twist, chiamato di livello 4 come la spirale e la trottola d’insieme, oltre che due lanciati, salchow e rittberger, ottenendo nel segmento 129.61 (63.61, 66.00) per 195.89 punti totali. Seguendo i favori del pronostico a piazzarsi al posto d’onore con 120.59 (61.79, 58.80) per 180.82 sono stati ...

