Patrick Zaki, l'amico: 'Ogni giorno che passa sta peggio'. La sorella: 'Picchiato in carcere mesi fa' (Di domenica 5 dicembre 2021) ' sta peggio Ogni giorno che passa, noi dobbiamo essere la sua voce'. Lo ha dichiarato Mohamed Hazem Abbas , amico fraterno dello studente egiziano dell'Università di Bologna. Leggi anche > 'Sono ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) ' stache, noi dobbiamo essere la sua voce'. Lo ha dichiarato Mohamed Hazem Abbas ,fraterno dello studente egiziano dell'Università di Bologna. Leggi anche > 'Sono ...

Advertising

amnestyitalia : In piazza per Patrick: in vista del 7 dicembre, mobilitazioni in 50 piazze italiane #FreePatrickZaki… - amnestyitalia : In piazza per Patrick: in vista del 7 dicembre, mobilitazioni in circa 50 piazze italiane #FreePatrickZaki - Tg3web : Martedì Patrick Zaki tornerà in tribunale in Egitto. Oggi a chiedere maggior impegno per la sua liberazione è Moham… - Roc_and_Roll : RT @QdSit: 'Sono passati quasi due anni da quando Patrick è stato rapito e imprigionato. È in carcere solo perché è un attivista politico e… - AlleracNicola : RT @DomaniGiornale: +++ A 48 ore dall'udienza Patrick #Zaki picchiato dalla polizia e trasferito nel carcere delle torture +++ L'Egitto in… -