Parole di Donna | speciale sanità dedicato a Covid e variante Omicron

"Parole di Donna", il talk di politica, economia e stretta attualità, con un ampio spazio dedicato all'informazione medica e scientifica, nella puntata andata in onda il 4 dicembre ha riservato lo speciale al connubio politica-sanità. Tra gli ospiti l'avvocato Alfredo Cirillo e la dottoressa Mariastella Giorlandino. Uno degli argomenti al centro della discussione la variante Omicron del Covid. "Non c'è ancora nulla di chiaro, forse solo che potrebbe essere più facilmente trasmissibile", ha spiegato la Giorlandino.

