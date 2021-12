Papa | Mediterraneo cimitero senza lapidi | naufragio civiltà

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini dei piccoli corpi di bambini stesi inerti sulle spiagge. Il, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta diventando un freddo”: “Questo grande bacino d’acqua, culla di tante, sembra ora uno specchio di morte. Vi prego, fermiamo questodi!”. Ha un tono quasi di scoramento,Francesco, quando pronuncia il suo atto d’accusa nel campo profughi di Lesbo, il ‘Reception and Identification Centre’ alle porte di Mytilene che ha preso il posto del famigerato campo di ‘Moria’, raso a terra da un incendio nel settembre 2020. Tra recinti di filo spinato, baracche, tende e container, anziché le parecchie migliaia del vecchio ...

... talvolta giustificata persino in nome di presunti valori cristiani, si offende Dio" ha detto... "Fermiamo questo naufragio di civiltà" "Il, che per millenni ha unito popoli diversi e ...Da mare mortuum a mare nostrum Nel lessico metaforico diFrancesco, l'immagine che racchiude il marè quella di un deserto, che malgrado la sua infeconda ospitalità che oggi lo ...ROMA (ITALPRESS) – Con la pandemia “abbiamo capito che le grandi questioni vanno affrontate insieme, perchè le soluzioni frammentate sono inadeguate. Ma mentre si stanno faticosamente portando avanti ...“Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini dei piccoli corpi di bambini stesi inerti sulle spiagge. Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta diventa ...