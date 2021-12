Papa Francesco: ” Il Mediterraneo sta diventando un freddo cimitero” (Di domenica 5 dicembre 2021) Alla conclusione del suo viaggio per le zone di Grecia e Cipro, Papa Francesco ha fatto visita ai rifugiati sull’Isola di Lesbo. Per l’occasione il pontefice ha proferito un messaggio che invoca al risveglio delle coscienze collettive Nel suo penultimo giorno del viaggio riguardanti le zone di Grecia e Cipro, Papa Francesco ha visitato i rifugiati bloccati sull’Isola di Lesbo accolti al Reception e Identification Centre, un’area attrezzata dedita all’accoglienza ai rifugiati, situata presso Mavrovouni. Nel corso della cerimonia, alla quale erano presenti anche la presidente della Repubblica, Ekaterini Sakellaropoulou e l’arcivescovo Josif Printezis, ordinario delle diocesi. Papa Francesco ha avuto modo di stare a contatto con le molteplice persone che erano corse ad ... Leggi su zon (Di domenica 5 dicembre 2021) Alla conclusione del suo viaggio per le zone di Grecia e Cipro,ha fatto visita ai rifugiati sull’Isola di Lesbo. Per l’occasione il pontefice ha proferito un messaggio che invoca al risveglio delle coscienze collettive Nel suo penultimo giorno del viaggio riguardanti le zone di Grecia e Cipro,ha visitato i rifugiati bloccati sull’Isola di Lesbo accolti al Reception e Identification Centre, un’area attrezzata dedita all’accoglienza ai rifugiati, situata presso Mavrovouni. Nel corso della cerimonia, alla quale erano presenti anche la presidente della Repubblica, Ekaterini Sakellaropoulou e l’arcivescovo Josif Printezis, ordinario delle diocesi.ha avuto modo di stare a contatto con le molteplice persone che erano corse ad ...

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle con #disabilità, il Papa e la Chiesa vi sono vicini in maniera particolare, con affetto e t… - vaticannews_it : #3dicembre #Migranti Una dozzina circa giungeranno in Italia tra qualche settimana grazie all'iniziativa del Papa… - RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - fabrizia_alb : @mostro15119736 Mi viene sempre in mente Papa Francesco che non ha visto mai in funerale con il camion dei trasloch… - CTAMELLINI : RT @PLCastagnetti: Colpisce che, mentre altrove si parla di temi più o meno contingenti, Papa Francesco in due giorni ha messo a fuoco tre… -