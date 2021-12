Papa Francesco è arrivato a Lesbo | l' isola simbolo del dramma dei migranti 

Leggi su agi

(Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - "Sorelle, fratelli, sono nuovamente qui per incontrarvi. Sono qui per dirvi che vi sono vicino, con il cuore. Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi. Occhi carichi di paura e di attesa, occhi che hanno visto violenza e povertà, occhi solcati da troppe lacrime". Con queste parolesi è rivolto ai rifugiati a(Grecia), al Reception and Identification Centre. Il Pontefice ha rivolto un appello per migliorare la condizione delle persone arrivate sull': "Non si voltino le spalle alla realtà, finisca il continuo rimbalzo di responsabilità, non si deleghi sempre ad altri la questione migratoria, come se a nessuno importasse e fosse solo un inutile peso che qualcuno è costretto a sobbarcarsi!" "In questa domenica, prego Dio di ridestarci dalla dimenticanza per chi soffre, ...