Papa Francesco a Lesbo tra i rifugiati: 'Fermiamo questo naufragio di civiltà' (Di domenica 5 dicembre 2021) "Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini dei piccoli corpi di bambini stesi inerti sulle spiagge. Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 dicembre 2021) "Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini dei piccoli corpi di bambini stesi inerti sulle spiagge. Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta ...

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle con #disabilità, il Papa e la Chiesa vi sono vicini in maniera particolare, con affetto e t… - vaticannews_it : #3dicembre #Migranti Una dozzina circa giungeranno in Italia tra qualche settimana grazie all'iniziativa del Papa… - oss_romano : Dopo l’incontro nella Cattedrale dì San Dionigi, Papa Francesco si è fermato per una breve sosta per ammirare dall’… - zazoomblog : Papa Francesco a Lesbo tra i rifugiati: Fermiamo questo naufragio di civiltà - #Francesco #Lesbo #rifugiati: - OnlineAletheia : Papa Francesco da Lesbo:”sulla questione migratoria poco è cambiato” -