Pallamano femminile, Mondiali 2021: successi importanti per le squadre europee (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cala il sipario sulla terza giornata dei Mondiali femminili di Pallamano. Sono state otto le partite viste quest’oggi, due per ogni gruppo coinvolto. Le squadre europee dettano il passo, vittorie praticamente scontate già sulla carta ad eccezione di un incontro tra Polonia e Russia. Andiamo con ordine ed iniziamo dal Gruppo D con i successo di Svezia ed Olanda, nettamente superiori come da previsione su Puerto Rico ed Uzbekistan. Le scandinave si impongono per 48 a 18, mentre le olandesi svettano con un netto 58 a 17. Anche gli altri gironi non hanno riservato tante sorprese con dei verdetti abbastanza scontati. Passiamo infatti al Gruppo B con la Serbia che ha respinto il Cameron per 18 a 43, un sigillo scontato a differenza di quanto accaduto tra Polonia e Russia. Queste ultime si sono imposte per soli 3 punti ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cala il sipario sulla terza giornata deifemminili di. Sono state otto le partite viste quest’oggi, due per ogni gruppo coinvolto. Ledettano il passo, vittorie praticamente scontate già sulla carta ad eccezione di un incontro tra Polonia e Russia. Andiamo con ordine ed iniziamo dal Gruppo D con i successo di Svezia ed Olanda, nettamente superiori come da previsione su Puerto Rico ed Uzbekistan. Le scandinave si impongono per 48 a 18, mentre le olandesi svettano con un netto 58 a 17. Anche gli altri gironi non hanno riservato tante sorprese con dei verdetti abbastanza scontati. Passiamo infatti al Gruppo B con la Serbia che ha respinto il Cameron per 18 a 43, un sigillo scontato a differenza di quanto accaduto tra Polonia e Russia. Queste ultime si sono imposte per soli 3 punti ...

Lazio_TV : PALLAMANO A1 FEMMINILE: PONTINIA CONTRO LE CAMPIONESSE D'ITALIA (VIDEO). - PantheonVerona : Partita di cartello per questa giornata di Serie A2 femminile di pallamano: si sfidano Venplast Dossobuono e Leones… - News_24it : PONTINIA – L’HC Cassa Rurale Pontinia torna in campo dopo la lunghissima sosta dedicata agli impegni della Nazional… - Fantacalciok : Mondiali di pallamano femminile 2021 in diretta: ecco dove vederli - Calciodiretta24 : Mondiali di pallamano femminile 2021 in diretta: ecco dove vederli -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano femminile Pallamano A2F: l'Aretusa ospita l'Erice Torna dopo quasi un mese di sosta la Serie A2 femminile e l'Aretusa riceverà l'Erice per la quarta di andata. Entrambe le formazioni, insieme con il Flavioni, si trovano al secondo posto del girone D, a due punti dalla capolista Teramo, per un ...

I campioni dello sport trentino sponsor dei vaccini: 'Atto di responsabilità per tornare a una vita normale' Per la pallamano Pressano ecco l'allenatore Alessandro Fusina e il dirigente Luca Zadra. All'hub ...di Cycling team C5 maschile Alessandro Coden e le ragazze del team Trentino Cycling Academy femminile.

Pallamano femminile, Mondiali 2021: pronostici rispettati con le prime ammesse alla seconda fase OA Sport Pallamano femminile, Mondiali 2021: successi importanti per le squadre europee Cala il sipario sulla terza giornata dei Mondiali femminili di pallamano. Sono state otto le partite viste quest’oggi, due per ogni gruppo coinvolto. Le squadre europee dettano il passo, vittorie ...

Pallamano femminile, Serie A 2021-2022: Brixen Südtirol resta in vetta senza problemi Brixen Südtirol si conferma al comando della Serie A femminile di pallamano. Le altoatesine, leader dopo il pareggio con la Jomi Salerno, si confermano al vertice con un punto sulle campane che hanno ...

