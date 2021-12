Oroscopo di Branko della settimana dal 6 al 12 dicembre per tutti i segni

(Di domenica 5 dicembre 2021) ARIETE – Secondo l’dilacomincerà in maniera molto proficua. Lunedì potresti avere qualche diverbio con un’autorità: meglio fare molta attenzione. Mercoledì una magnifica Luna ti regalerà buone ispirazioni. Sarà importante seguire l’intuito. Sabato una giovante tentazione potrebbe stuzzicarti più del dovuto. TORO – La tuapartirà alla grande. Lunedì una splendida Luna ti invierà dei segnali d’amore. Mercoledì, purtroppo, la dama bianca transiterà nel segno dell’Acquario. Neo corsogiornata potresti accusare un lieve calo fisico, sentirti stanco e agitato. Venerdì t’imbatterai in alcune conoscenze che si riveleranno utili per il tuo futuro. GEMELLI – Lunedì dovrai discutere di spartizioni e beni di famiglia. Mercoledì si preannuncia una giornata molto ...

