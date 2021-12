Oroscopo di Branko 6 dicembre | salute e amore di questo lunedì

Leggi su cityroma

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ariete – Oggi la pazienza sarà la vostra parola d’ordine. Vi sentite combattuti tra due direzioni. Sapete bene che ritirarsi, almeno per il momento, è l’opzione migliore. Lasciate correte il tutto in attesa di una nuova opportunità. Toro – Il fatto che siate costretti a rallentare un po’ non vi sembra un problema perché sapete di andare avanti allo stesso ritmo esatto degli altri. Le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Cercate di evitare il lavoro eccessivo. Gemelli – Sentite davvero il bisogno di qualcosa di palpitante e che vi faccia smuovere dal torpore. Ad esempio, potreste sentire la necessità di chiedere agli altri di fare qualcosa che non è veramente necessario. Fatelo solo con chi siete in grande confidenza. Cancro – Probabilmente oggi avrete delle difficoltà con qualcuno che la pensa diversamente.potrebbe concludersi con un piacevole ...