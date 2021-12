Oroscopo di Barbanera 5 dicembre | ecco le stelle di questa domenica

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ariete (21/3 – 20/4) – Il desiderio di primeggiare si scontra con la realtà dei fatti. Però non vi date per vinti e continuate a tentare sotto la spinta della Luna. Toro (21/4 – 20/5) – Gli affetti diventano importanti soprattutto nei momenti in cui vi sentite un po’ sotto pressione. Sono la vostra valvola di sfogo personale. Gemelli (21/5 – 21/6) – L’atteggiamento con cui vi rapportate alle cose quotidiane conta molto più delle situazioni stesse. È, trovate tempo per il relax. Cancro (22/6 – 22/7) – Anche se riceverete pressanti chiamate di lavoro voi non vi farete trovare. D’altronde un giorno di riposo ci vuole durante la settimana! Entra nell’di, clicca qui e iscriviti al gruppo L’disul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI Leone (23/7 – 23/8) – ...

didi oggi Scorpione Avete la prontezza di riflessi che a qualcun altro potrebbe mancare per prendere decisioni lampo dell'ultimo minuto. Ottimo sprint davvero! Troncate sul ...didi oggi Cancro Anche se riceverete pressanti chiamate di lavoro voi non vi farete trovare. D'altronde un giorno di riposo ci vuole durante la settimana! Alcune piccole faccende ...L'oroscopo di Barbanera di oggi, domenica 5 dicembre 2021. Ariete. 21/3 – 20/4 Il desiderio di primeggiare si scontra con la realtà dei fatti. Però, non vi date per vinti e continuate a tentare sotto.Siamo nel periodo dell'anno in cui rispettare le tradizioni è d'obbligo, ci fa sentire bene, rassicura. E allora non dimentichiamo di "curare" la buona fortuna, di fare ...