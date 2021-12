Oggi 5 dicembre preghiamo San Pelino da Brindisi: combatte contro il pericolo che minaccia la Chiesa (Di domenica 5 dicembre 2021) Vescovo della città di Brindisi del VII secolo, nel pieno degli scontri fra Roma e Bisanzio. Le opposizioni e la rottura con la corte di Costantinopoli lo portano ad esser deportato e a perdere la sua carica pastorale. Pieno oppositore delle eresie, è costretto a fuggire dalla sua terra e a imbarcarsi per Brindisi. Qui L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 5 dicembre 2021) Vescovo della città didel VII secolo, nel pieno degli scontri fra Roma e Bisanzio. Le opposizioni e la rottura con la corte di Costantinopoli lo portano ad esser deportato e a perdere la sua carica pastorale. Pieno oppositore delle eresie, è costretto a fuggire dalla sua terra e a imbarcarsi per. Qui L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Azzurri : ?? Al @museocoverciano, l’albero con le letterine dei bambini con un messaggio agli #Azzurri ?? Da oggi al 23 dice… - pfmajorino : Il 7 dicembre la nuova udienza nel processo a Patrick Zaki, che è in carcere al Cairo da 22 mesi solo per le sue id… - DiMarzio : I titoli dei quotidiani in edicola oggi ?? - Nel15419937Anto : RT @molumbe: 06 Dicembre, oggi, in piazza scendono i vaccinati. Quelli che ritengono di aver subito un danno da vaccino. E quelli che la v… - NicoBobo2 : RT @malinconicassai: OK OGGI È 5 DICEMBRE E DEVO COMMEMORARE QUESTO MOMENTO EPICO IN CUI MARIATERESA RUTA PIANGE PERCHÉ UN COMPAGNO DEL LIC… -