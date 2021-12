Oblivion | la trama ed il cast del film con Tom Cruise in onda su Italia1 domenica 5 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 5 dicembre 2021)nella prima serata disi proietta in un futuro post apocalittico con la messa indel. Il pubblico guardando la pellicola si troverà proiettato in un pianeta ormai rimasto desolato ed alle prese con un guerra con gli alieni che ha prosciugato non solo le forze degli uomini ma anche le risorse di un pianeta ormai allo stremo. Gli ultimi sopravvissuti dovranno continuare a lottare per salvaguardare degli importanti macchinari. A guidare la resistenza ci sarà il personaggio interpretato da Tomal cui fianco vi sarà unstellare. Lacompleta, ile le curiosità della pellicola inin prima su ...