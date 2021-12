Obbligo vaccinale | Ricciardi | «Prima vediamo se Green Pass rafforzato risulterà sufficiente»

(Di domenica 5 dicembre 2021) La variante Omicron fa temere “turbolenze” e sull'ipotesi dil'Italia ha il tempo di ponderare senza la disperazione che ha condotto alla decisione altri paesi. È quanto si è potuto leggere nelle dichiarazioni rilasciate dal professor Walterai microfoni del Messaggero del 5 dicembre. Il Consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza, nonché docente di Igiene presso l'Università Cattolica di Roma ha fatto il punto sulla situazione Covid in Italia. Variante Omicron, necessari ancora datidi arrivare a conclusion È di stretta attualità la situazione legata alla variante Omicron. Per il momento sembra circolare poco in Italia, ma occorrerà attenderedi capire come andranno le cose. Le notizie di questi giorni stanno raccontando di un'elevata capacità ...

Advertising

fanpage : Secondo #ConorMcGregor l'obbligo vaccinale è 'un crimine di guerra' - GuidoDeMartini : ???? CAGLIARI 4-12, ANCORA UN SABATO DI PROTESTA ???? Lui è sempre in piazza da luglio ed È VACCINATO. Questa foto per… - Corriere : Brunetta: «Con il green pass boom di immunizzati. L’obbligo vaccinale? Adesso non serve» - norupies : RT @dottorbarbieri: SDENG! ???? IL PRESIDENTE DEL SUDAFRICA CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE. Una lezione di Diritto a tutto l'Occidente! https:/… - StefanoSabati17 : RT @dottorbarbieri: SDENG! ???? IL PRESIDENTE DEL SUDAFRICA CONTRO L'OBBLIGO VACCINALE. Una lezione di Diritto a tutto l'Occidente! https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale

Scatta da domani 6 dicembre l'del super green pass per una lunga serie di attività. Sarà in vigore fino al 15 gennaio. In ...pass ha una durata di nove mesi dal completamento del ciclo...... e non più per un anno, dal completamento del ciclo. Chi è guarito dal Covid potrà invece ...Una delle novità introdotte con il decreto che ha istituito il super green pass è l'di ...La Calabria è attualmente la regione più vicina alla zona gialla per via dei valori relativi ai ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive ...Scatta da domani 6 dicembre l'obbligo del super green pass per una lunga serie di attività. Sarà in vigore fino al 15 gennaio. In cosa di si differenzia dal green pass semplice?