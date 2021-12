Nuovo problema per il Napoli: l'entità dell'infortunio di Lobotka, uscito al 55' (Di domenica 5 dicembre 2021) È durata poco più di un tempo la partita di uno dei migliori del Napoli delle ultime partite: Stanislav Lobotka, da quando ha riottenuto le ultime chance da titolare ha stupito, forse anche lo stesso Spalletti. E allora l'allenatore ha continuato a schierarlo, certo anche in virtù degli infortuni, ma anche per il rendimento che sta portando. Al 55', però, lo slovacco è uscito per un (altro) problema, che riduce ancor di più le forze a centrocampo. Adesso c'è da identificare il suo stop. Nel frattempo, il Corriere dello Sport ha parlato di mero fastidio muscolare. "La sua regia era stata perfetta, lo ha confermato anche Spalletti, ma l'ennesimo problema fisico - dopo le assenze di Koulibaly, Fabian, Anguissa, Insigne, Osimhen - s'è intromesso tra il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) È durata poco più di un tempo la partita di uno dei migliori dele ultime partite: Stanislav, da quando ha riottenuto le ultime chance da titolare ha stupito, forse anche lo stesso Spalletti. E allora l'allenatore ha continuato a schierarlo, certo anche in virtù degli infortuni, ma anche per il rendimento che sta portando. Al 55', però, lo slovacco èper un (altro), che riduce ancor di più le forze a centrocampo. Adesso c'è da identificare il suo stop. Nel frattempo, il Corriereo Sport ha parlato di mero fastidio muscolare. "La sua regia era stata perfetta, lo ha confermato anche Spalletti, ma l'ennesimofisico - dopo le assenze di Koulibaly, Fabian, Anguissa, Insigne, Osimhen - s'è intromesso tra il ...

