Novità tagli di capelli e tonalità inverno 2022, il lob di Caterina Balivo e il rosa bubble gum

Il lob continua a conquistare molte celebrità e ultimamente è sfoggiato anche dalla bella Caterina Balivo. Questo è il taglio di capelli di tendenza nell'inverno 2022 e quindi è da copiare assolutamente. 

Tendenze tagli di capelli inverno 2022

Il nuovo hairstyle di Caterina Balivo è perfetto per avere uno stile molto più sbarazzino e giovanile al tempo stesso. La lunghezza della chioma della conduttrice arriva sotto le spalle. Sul lob in questione sono presenti delle sfilature molto soft e queste sono realizzate perfettamente. Per quanto riguarda lo styling, Caterina ha optato per delle onde in stile vintage Hollywood: quest'ultime risultano essere molto soffici e ...

