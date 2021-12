Novena all’Immacolata Concezione per chiedere la grazia che ci sta a cuore | Settimo giorno

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ci rivolgiamo a Maria Santissima, per affidarle quello che di più ci sta a, in questi nove giorni che ci conducono a una delle più importanti ricorrenze che la Chiesa festeggia l’8 dicembre: la Solennità dell’Immacolata. Maria Santissima, in vista della nascita e della morte salvifica del Figlio di Dio, sin dal primo L'articoloperlache ci sta aproviene da La Luce di Maria.