Non solo Pellegri: Milan, tra infortuni e Covid, tutti gli stop da inizio stagione (Di domenica 5 dicembre 2021) Contro la Salernitana si è fermato anche Pietro Pellegri. Ecco tutti gli stop da inizio stagione in casa Milan Leggi su video.gazzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Contro la Salernitana si è fermato anche Pietro. Eccoglidain casa

Advertising

Inter : Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro pe… - borghi_claudio : La conferenza di stasera a Como con @mgmaglie per chi non ha potuto seguire, raccolta in diretta dal sempre prezios… - La7tv : #ottoemezzo @mengonimarco: 'Ho avuto il Covid, non è assolutamente un'influenza normale. Cosa direi ai non vaccinat… - PMurroccu : RT @signori_massimo: Da domani controlli serrati del greenpass sui mezzi pubblici. Controlleranno anche gli extracomunitari che come da pra… - iotti64 : RT @Poesiaitalia: 'Non si ama qualcuno per il suo aspetto, o per i suoi vestiti, o per la macchina di lusso, ma perché canta una canzone ch… -