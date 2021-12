New York, italiano ucciso: spunta una pista fra l'esoterico e il criminale (Di domenica 5 dicembre 2021) Parla l'italiano ferito: 'mi sono difeso a calci'. Il 27enne Roberto Malaspina: 'mi ha colpito alle spalle' Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 dicembre 2021) Parla l'ferito: 'mi sono difeso a calci'. Il 27enne Roberto Malaspina: 'mi ha colpito alle spalle'

Advertising

Tg3web : La veglia di New York per ricordare Davide Giri, il giovane ricercatore italiano ucciso a coltellate da pregiudicat… - AnnalisaChirico : New York come il Far West, un italiano barbaramente ucciso perché l’assassino “odia i bianchi” e deve dimostrare ch… - Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - ciafapino : RT @Castelletta61: Hai capito il negro assassino. #inginocchiatevi 'Fanatico razzista che odia i bianchi'. Ecco chi è l'aggressore degli i… - FPennabianca : RT @GHINODITACCO18: Nessuno si inginocchia per Davide, ucciso da un nero a New York ??? #whitelivesmatter -