Netflix, ora è davvero finita: il nuovo addio sconvolge tutti (Di domenica 5 dicembre 2021) nuovo addio per Netflix, con gli utenti che dovranno rinunciare a diverse serie e film dal catalogo della piattaforma di streaming video. La concorrenza si fa sempre più agguerrita per Netflix. Infatti la piattaforma streaming sta subendo la strategia di Disney+ che è pronta ad accaparrarsi diverse serie tv del colosso di Reed Hastings nel L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)per, con gli utenti che dovranno rinunciare a diverse serie e film dal catalogo della piattaforma di streaming video. La concorrenza si fa sempre più agguerrita per. Infatti la piattaforma streaming sta subendo la strategia di Disney+ che è pronta ad accaparrarsi diverse serie tv del colosso di Reed Hastings nel L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

NetflixIT : Obiettivo delle feste: rivedere i film di Aldo, Giovanni e Giacomo ora disponibili su Netflix. - Il_Nerdastro : Che il Massacro ricominci. L'altro ieri vi ho mostrato le prime immagini di #TexasChainsawMassacre, il nuovo film d… - SignoraWaldorf : @Everett_88 Non ho Netflix, ma vado a casa di mia sorella apposta. Del tipo: 'Ciao! Passavo... Stai bene? Mi fa pia… - kry_92utd : RT @giramore: 'Ora sei qui, puoi respirare' #MAIDNetflix (Era tanto che su Netflix non trovavo una serie così bella) - andre__berre : Ma è normale essere così attivi alle 3 di notte? Andrei a fare una maratona, e per maratona intendo netflix perché… -