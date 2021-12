«Nelle campagne del Surrey curo gli animali e formo veterinari» (Di domenica 5 dicembre 2021) Gaia Pagnoni, 31 anni da Martinengo a Frimley Green. Partita dopo la laurea, non è più tornata in Italia. «Fin dai primi passi valorizzata per le mie competenze». I suoi pazienti sono criceti, cavie, conigli e furetti. Ma anche cani, gatti, uccellini e qualche volpe. Il suo ruolo però non è solo quello di curare gli animali, ma anche di sostenere i medici appena laureati e aiutarli a fare le loro prime esperienze in corsia. Niente male per una giovane dottoressa di appena 31 anni, che se fosse rimasta in Italia, com’era nei programmi, oggi probabilmente vedremmo ancora circolare alla ricerca di un’occupazione stabile. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 dicembre 2021) Gaia Pagnoni, 31 anni da Martinengo a Frimley Green. Partita dopo la laurea, non è più tornata in Italia. «Fin dai primi passi valorizzata per le mie competenze». I suoi pazienti sono criceti, cavie, conigli e furetti. Ma anche cani, gatti, uccellini e qualche volpe. Il suo ruolo però non è solo quello di curare gli, ma anche di sostenere i medici appena laureati e aiutarli a fare le loro prime esperienze in corsia. Niente male per una giovane dottoressa di appena 31 anni, che se fosse rimasta in Italia, com’era nei programmi, oggi probabilmente vedremmo ancora circolare alla ricerca di un’occupazione stabile.

