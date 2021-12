Natalie Portman riscrive le ‘Fiabe’ della tradizione con animali “gender-safe”: “Non per stravolgere la natura ma per rappresentarla così com’è” (Di domenica 5 dicembre 2021) Natalie Portman, oltre a essere un’attrice premio Oscar e una produttrice, è anche una scrittrice e un’attivista per i diritti ambientali e di genere. E proprio grazie a questo suo impegno civile che nasce il libro, “Fiabe“, dove tre famosi racconti tradizionali sono stati riscritti e resi “a prova di genere“. Tutto è iniziato nella sua casa di Los Angeles quando, leggendo le favole alla figlia, ha iniziato a cambiare i nomi dei personaggi. “Data una prevalenza di personaggi maschili nei libri per bambini – spiega – i ragazzi non sono abbastanza allenati o spinti a comprendere la mente femminile. Le ragazze e le donne, invece, sono anche troppo allenate e spinte a comprendere la mente maschile. E quando la protagonista di un libro è una femmina si tende a considerarlo ‘un libro per ragazze’ e i ragazzi non lo leggono”. L’attrice, 140 punti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021), oltre a essere un’attrice premio Oscar e una produttrice, è anche una scrittrice e un’attivista per i diritti ambientali e di genere. E proprio grazie a questo suo impegno civile che nasce il libro, “Fiabe“, dove tre famosi racconti tradizionali sono stati riscritti e resi “a prova di genere“. Tutto è iniziato nella sua casa di Los Angeles quando, leggendo le favole alla figlia, ha iniziato a cambiare i nomi dei personaggi. “Data una prevalenza di personaggi maschili nei libri per bambini – spiega – i ragazzi non sono abbastanza allenati o spinti a comprendere la mente femminile. Le ragazze e le donne, invece, sono anche troppo allenate e spinte a comprendere la mente maschile. E quando la protagonista di un libro è una femmina si tende a considerarlo ‘un libro per ragazze’ e i ragazzi non lo leggono”. L’attrice, 140 punti di ...

Advertising

gelonet75 : @teoxandra Pensa.. a me cominciò a seguirmi Natalie Portman e il Prince Harry... e mi scrissero pure in DM... - literallyslut : natalie portman e mia wallace >>> tutti gli esseri femminili - iocomelanebbia : Un tizio mi ha detto che assomiglio a natalie portman ora non so se voleva solo provarci ma grazie tesoro - diaridicinema : Natalie Portman fotografata per Angel City FC con la maglia ufficiale della squadra. Rivedremo l'attrice al cinema… - svevons : Mi ricorda un film greve con Natalie Portman incinta che viveva in un supermercato tipo -