Napoli | il bimbo di 11 anni ricoverato per Covid-19 è fuori pericolo | è stato estubato

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, fuori pericolo il bimbo di 11 anni intubato per un mese con grave polmon... - anteprima24 : ** #Covid, fuori pericolo #Bimbo con grave #Polmonite: domani festeggerà il suo #Compleanno **… - senzafollowers : @off___gio Bimbo, ora ti devo salutare. Alla prossima e... scudetto al Napoli tutta la vita, alla faccia vostra! ?? - TeleuniversoTV : Frosinone – Il “bimbo” di Jago da Napoli al deserto : - rentonismo : Sono solo triste perché il bimbo che sputa la gomma durante Napoli - Lazio non avrà la rilevanza mediatica che merita -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli bimbo

Il bambino di 11 anni, ricoverato all'ospedale Santobono dicon una severa polmonite da Covid e successivamente intubato presso la terapia intensiva diretta dal dottor Geremia Zito Marinosci, è stato estubato, respira spontaneamente ed è considerato ...In una nota l'AORN Santobono fornisce importanti aggiornamenti sull'11enne ricoverato in terapia intensiva per Covid. Il bambino è stato estubato ed è fuori pericolo, dopo settimane di angoscia e ...L' 11enne è stato estubato, respira spontaneamente e domani festeggerà, insieme al personale del reparto, il compleanno che gli era stato rovinato proprio dal virus ...Il bambino di 11 anni, ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli con una severa polmonite da Covid e successivamente intubato presso la terapia intensiva diretta dal dottor Geremia Zito Marinosci, è ...