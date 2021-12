Napoli-Atalanta | videoanalisi Decisiva la qualità dei nerazzurri nella metà campo avversaria

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - capuanogio : A bruciapelo: chi lo vince? #Milan #Inter #Napoli #Atalanta - FBiasin : #Milan 38 #Inter 37 #Napoli 36 #Atalanta 34 Che #SerieA ragazzi… #MilanSalernitana #RomaInter #NapoliAtalanta - vperro21 : RT @ArmandoAreniell: La griglia di #SerieA a mercato finito: 1) #Inter 2) #Atalanta 3) #Napoli 4) #Juventus / #Roma 5) #Lazio 6) #Milan - surfingcasarba : L'ultimo anno di Inzaghi a Roma: Sconfitte nette fuori casa contro il Doria (3-0), Bologna, Juve, Napoli, Fiorentin… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Atalanta

Roma - Inter finisce 0 - 3,2 - 3. VIDEO BOLOGNA (3 - 4 - 2 - 1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Dijks; Sansone, Soriano; Barrow. All. ...Contro ilDemiral ha brillato anche in veste di goleador: i tifosi della Juventus lo rimpiangono sui socialNella vittoria dell'al 'Maradona' contro il, uno dei migliori in campo è stato Merih Demiral: il turco ha segnato anche una rete da attaccante scafato. Merih Demiral ©LaPresseQuesta estate il centrale ...Arrigo Sacchi, celebre allenatore, nel suo consueto commento per La Gazzetta dello Sport si è così espresso in merito a Napoli-Atalanta: "Il Napoli è stato sconfitto dall'Atalanta perché ha pagato le ...Roma, 5 dicembre 2021 - Dopo gli anticipi del sabato di serie A, che hanno premiato le milanesi e l'Atalanta, oggi la 16esima giornata va avanti con un ricco programma. Mancano ancora quattro turni e ...