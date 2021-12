Napoli-Atalanta un tifoso denuncia: “Mi hanno sequestrato il biglietto senza motivo” (Di domenica 5 dicembre 2021) Napoli-Atalanta sequestrato il biglietto un tifoso dagli steward dello stadio Maradona, senza nessun motivo apparente. LA denuncia DI UN tifoso: Napoli-Atalanta sequestrato IL biglietto Nonostante la sconfitta contro l’Atalanta il Napoli è uscito dal campo tra gli applausi del pubblico. Uno spettacolo bellissimo che mette in evidenza quanto amore c’è tra Napoli e il Napoli. Sabato sfortunato non solo per gli azzurri che si sono visti rimontare dall’Atalanta ma anche per un tifoso del club Napoli Tribunale, riservato a magistrati ed avvocati tifosi ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 dicembre 2021)ilundagli steward dello stadio Maradona,nessunapparente. LADI UNILNonostante la sconfitta contro l’ilè uscito dal campo tra gli applausi del pubblico. Uno spettacolo bellissimo che mette in evidenza quanto amore c’è trae il. Sabato sfortunato non solo per gli azzurri che si sono visti rimontare dall’ma anche per undel clubTribunale, riservato a magistrati ed avvocati tifosi ...

