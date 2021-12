Napoli-Atalanta, pagelle / Spalletti è il vero rivoluzionario dell’era De Laurentiis (Di domenica 5 dicembre 2021) Le pagelle di Napoli-Atalanta a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Stasera si può essere incazzati, Ilaria, ma non tristi. Questo Napule starà lassù ancora a lungo, tenendo presente che al Maradona poteva benissimo finire con una scoppola senza appello, come qualche ora prima all’Olimpico di Roma. Non è successo e un po’ di merito ce l’ha pure il nostro Ospinik, con l’intercessione di San Palo sulla cabeza di Zapatone al 52’. Da segnalare la respinta al tiro di Zappacosta (26’) e l’istinto felino al colpo di testa di Demiral (65’). Si potrebbe obiettare qualcosa su come era posizionato al terzo gol orobico ma la velocità della partita gli fornisce delle attenuanti – 6,5 Sul gol di Freuler secondo me è partito in ritardo: per una frazione di secondo non ha toccato quella maledetta palla, e per un portiere una frazione ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021) Ledia cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Stasera si può essere incazzati, Ilaria, ma non tristi. Questo Napule starà lassù ancora a lungo, tenendo presente che al Maradona poteva benissimo finire con una scoppola senza appello, come qualche ora prima all’Olimpico di Roma. Non è successo e un po’ di merito ce l’ha pure il nostro Ospinik, con l’intercessione di San Palo sulla cabeza di Zapatone al 52’. Da segnalare la respinta al tiro di Zappacosta (26’) e l’istinto felino al colpo di testa di Demiral (65’). Si potrebbe obiettare qualcosa su come era posizionato al terzo gol orobico ma la velocità della partita gli fornisce delle attenuanti – 6,5 Sul gol di Freuler secondo me è partito in ritardo: per una frazione di secondo non ha toccato quella maledetta palla, e per un portiere una frazione ...

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - capuanogio : A bruciapelo: chi lo vince? #Milan #Inter #Napoli #Atalanta - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - ultimenews24 : Il Milan batte 2-0 la Salernitana nel primo anticipo della 16esima giornata della Serie A e torna al primo posto, d… - MisterX26073147 : @realvarriale @Atalanta_BC @sscnapoli Sarà un caso ma quando il Napoli incontra squadre di un certo livello non rie… -