Napoli-Atalanta, il web contro Spalletti: "Ma cosa ha fatto?" (Di domenica 5 dicembre 2021) Arriva una sconfitta per il Napoli contro l'Atalanta col risultato di 3-2, contestati i cambi del tecnico azzurro Luciano Spalletti. Il Napoli aveva avuto il merito di reagire in maniera veemente al gol subito da Malinovskyi, tra l'altro viziato da un fallo di mano di Zapata. Il gol di Zielinski e quello di Mertens erano riusciti a ribaltare il punteggio portando al 47? il Napoli in vantaggio di 2-1. Gli azzurri dovevano vincere per tornare al primo posto in classifica e dare un segnale importante al campionato. Alla fine è arrivata una sconfitta ed al termine del match è arrivata anche qualche critica per Spalletti. Mertens ha segnato un gol con l'Atalanta."Lozano e Mertens, sostituzioni sbagliate" Secondo molti utenti del web ...

