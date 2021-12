Napoli-Atalanta, Gasperini: “Il gol di Mertens poteva stroncare qualunque squadra” (Di domenica 5 dicembre 2021) Al termine della partita contro il Napoli, il mister dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e di una prestazione importante da parte dei suoi ragazzi. “Nel primo tempo potevamo fare il 2-0 più volte, poi abbiamo subito il pareggio. All’inizio del secondo tempo il gol poteva stroncare qualunque L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Al termine della partita contro il, il mister dell’, Gianpiero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e di una prestazione importante da parte dei suoi ragazzi. “Nel primo tempomo fare il 2-0 più volte, poi abbiamo subito il pareggio. All’inizio del secondo tempo il golL'articolo

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - CB_Ignoranza : La classifica di Serie A due giornate fa, dopo Napoli 4-0 Lazio: Napoli 35 Milan 32 Inter 31 Atalanta 28 Dopo 6 g… - LeBombeDiVlad : ?? #SerieA: tre cose su #NapoliAtalanta ?? L’analisi del match #LeBombeDiVlad #LBDV #News - SkySport : ?? AFFONDA MERTENS ? Il belga porta in vantaggio il Napoli contro l'Atalanta ?? Gli HL ?? -