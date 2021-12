Musica italiana in lutto, addio a Toni Santagata: il cantautore si è spento all’improvviso (Di domenica 5 dicembre 2021) lutto nel mondo della Musica. Si spegne all’età di 85 anni, il popolarissimo cantante, cantautore, compositore e conduttore radiofonico degli anni ‘70 e ‘80. AnTonio Morese, in arte Toni Santagata è entrato nel cuore degli italiani grazie alle trasmissioni come A come agricoltura e Canzonissima. Nella sua vita, innumerevoli successi con canzoni come Quant’è bello lu primm’ammore e Lu maritiello. Solo qualche mese fa, a ottobre, il grande Toni Santagata, nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera come ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Quando avevo 16 anni papà mi ruppe la prima chitarra. Lui la vedeva come una cosa pericolosa. Non era un padre-padrone però ecco, era mamma ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 dicembre 2021)nel mondo della. Si spegne all’età di 85 anni, il popolarissimo cantante,, compositore e conduttore radiofonico degli anni ‘70 e ‘80. Ano Morese, in arteè entrato nel cuore degli italiani grazie alle trasmissioni come A come agricoltura e Canzonissima. Nella sua vita, innumerevoli successi con canzoni come Quant’è bello lu primm’ammore e Lu maritiello. Solo qualche mese fa, a ottobre, il grande, nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera come ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Quando avevo 16 anni papà mi ruppe la prima chitarra. Lui la vedeva come una cosa pericolosa. Non era un padre-padrone però ecco, era mamma ad ...

