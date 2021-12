Moviola Spezia Sassuolo: l’episodio chiave del match (Di domenica 5 dicembre 2021) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: Moviola Spezia Sassuolo l’episodio chiave della Moviola del match tra Spezia e Sassuolo, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Maresca. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)arbitraledelvalido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Inter-Spezia, moviola CDS: il rigore c’è. Giallo a Lautaro fa discutere - infoitsport : Moviola Inter-Spezia, netto il rigore. Penalty Spezia per fallo di Skriniar? No VAR perché… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter-Spezia, moviola CDS: il rigore c’è. Giallo a Lautaro fa discutere - fcin1908it : Inter-Spezia, moviola CDS: il rigore c’è. Giallo a Lautaro fa discutere - infoitsport : Moviola Inter-Spezia – Direzione semplice per Ghersini, giusto il rigore assegnato -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Spezia Moviola Spezia Sassuolo: l'episodio chiave del match L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Spezia Sassuolo L'episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Sassuolo, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Maresca. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Spezia Sassuolo 0 - 0 LIVE: inizia il match del Picco ... Spezia e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Sassuolo 0 - 0 MOVIOLA 1' ...

Moviola Spezia Sassuolo: l’episodio chiave del match Calcio News 24 Moviola Spezia Sassuolo: l’episodio chiave del match L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Spezia Sassuolo L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Sassuolo, valido per la 16ª giornata ...

Spezia Sassuolo LIVE: sintesi, cronaca e tabellino del match Allo stadio Picco, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco, Spezia e Sassuolo si affront ...

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:Sassuolo L'episodio chiave delladel match trae Sassuolo, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Maresca. L'EPISODIO CHIAVE DEL ......e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiSassuolo 0 - 01' ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Spezia Sassuolo L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Sassuolo, valido per la 16ª giornata ...Allo stadio Picco, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco, Spezia e Sassuolo si affront ...