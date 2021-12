(Di domenica 5 dicembre 2021), non c'è rigore per i giallorossi. Divoto 6,5 Partitante di Di, che tiene in mano una gara che nelle sue pieghe poteva nascondere delle insidie, come dimostra il ...

Advertising

sportli26181512 : #Moviola #Roma-#Inter, Di Bello convince: gialli, valutazioni e scelte corrette: Partita convincente del direttore… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Moviola Roma-Inter, GdS: gol regolari. Giallo a Barella? Prende la palla, ma… - infoitsport : Moviola CdS – Bravo Di Bello: corretti tutti i gialli, no rigore per la Roma - fcin1908it : Moviola Roma-Inter, GdS: gol regolari. Giallo a Barella? Prende la palla, ma… - infoitsport : Moviola Roma-Inter, GdS: gol regolari. Giallo a Barella? Prende la palla, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Roma

- Inter, non c'è rigore per i giallorossi. Di Bello voto 6,5 Partita convincente di Di Bello , che tiene in mano una gara che nelle sue pieghe poteva nascondere delle insidie, come dimostra il ...Sanzionati grazie alla '': sembra questo il destino di alcuni manifestanti che ieri hanno partecipato a un corteo no ... ma anche ae Milano - al grido di No Green Pass in piazza Castello. ...Roma-Inter, non c'è rigore per i giallorossi. Di Bello voto 6,5. Partita convincente di Di Bello, che tiene in mano una gara che nelle sue pieghe poteva nascondere delle insidie, ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Venezia Hellas Verona L’episodio chiave della moviola del match tra Venezia e Hellas Verona, valido per la ...