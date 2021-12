Moviola Juventus Genoa: l’episodio chiave del match (Di domenica 5 dicembre 2021) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: Moviola Juventus Genoa l’episodio chiave della Moviola del match tra Juventus e Genoa, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)arbitraledelvalido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

nicolaverini : Renate Juventus U23 2-0: bianconeri sottotono, altro passo falso per Zauli - gilnar76 : Torino #Juventus Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Torino Juventus Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - - junews24com : Renate Juventus U23 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - - junews24com : Juventus Women Sampdoria Primavera 6-0: Moretti show, altri tre punti! - -