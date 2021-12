Movida al centro di Napoli | controlli dei carabinieri

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Notte diallaper idella compagniache nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale dihanno setacciato le strade delstorico.mirati anti-covid grazie anche al contributo dei reparti speciali dell’Arma come il Nas ed il NucleoIspettorato del Lavoro di. Ingente il numero dei militari impiegati che, con il supporto deidel Reggimento Campania, hanno potuto garantire l’ordine pubblico. Il maltempo non ha fermato la. Sono state infatti identificate 156 persone e controllati 45 veicoli, 10 i mezzi sequestrati. Sanzioni ...

Notte di controlli alla movida per i carabinieri della compagnia Napoli: setacciate le strade del centro storico. Controlli mirati anti - Covid grazie anche al contributo dei reparti speciali dell'Arma come il Nas ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. L'attenzione dei militari, in particolare, si è concentrata sulle attività commerciali operanti nel campo della ristorazione e della somministrazione di bevande nella zona del centro storico.