Mourinho a un giornalista | «il tuo lavoro è più facile del nostro | perciò guadagniamo molto di più»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 dicembre 2021) Joséieri non ha risposto alle domande dei giornalisti. Non lo ha fatto dopo la netta sconfitta per 3-0 subita in casa contro l’Inter. A Dazn ha solamente fatto la sua disamina della partita ma non ha risposto alle domande dello studio, non si è nemmeno messo l’auricolare. La Gazzetta dello sport, però, riporta una frase che successivamente a rimbalzata sui giornali spagnoli. A qualche cronista che gli ha chiesto della eccessiva arrendevolezza della Roma che effettivamente ieri non ha opposto alcuna resistenza, ha risposto così: “Èfare domande così, il tuoè piùdel, e noi per questo motivo prendiamo tanti più soldi di voi”. L'articolo ilNapolista.