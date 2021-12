Motorola Moto G Power (2022): annunciato con Helio G37 (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Motorola Moto G Power è stato lanciato quest’anno, a gennaio, ma la versione 2022 del dispositivo arriverà un po’ in anticipo rispetto alla tabella di marcia, ed è stato annunciato la scorsa settimana. Motorola, però, specifica che le spedizioni del nuovo dispositivo non cominceranno prima del 2022 negli Stati Uniti. La nuova versione arriva con un paio di miglioramenti e un nuovo SoC. Caratteristiche Tecniche Il nuovo Motorola Moto G Power (2022) è costruito intorno ad un pannello IPS LCD da 6,5 pollici, leggermente più piccolo del modello precedente, con la stessa risoluzione di 720 x 1600 pixel, con un refresh rate piu’ alto a 90 Hz. Per quanto ... Leggi su all-i-tech (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilè stato lanciato quest’anno, a gennaio, ma la versionedel dispositivo arriverà un po’ in anticipo rispetto alla tabella di marcia, ed è statola scorsa settimana., però, specifica che le spedizioni del nuovo dispositivo non cominceranno prima delnegli Stati Uniti. La nuova versione arriva con un paio di miglioramenti e un nuovo SoC. Caratteristiche Tecniche Il nuovo) è costruito intorno ad un pannello IPS LCD da 6,5 pollici, leggermente più piccolo del modello precedente, con la stessa risoluzione di 720 x 1600 pixel, con un refresh rate piu’ alto a 90 Hz. Per quanto ...

