Mostra internazionale di arte presepiale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si aprirà ufficialmente oggi alle ore 19:00 la 26esima edizione della “Mostra internazionale d’arte presepiale”, evento organizzato dall’associazione Pro Loco di Giffoni Valle Piana. Uno storico appuntamento natalizio per il comune di Giffoni Valle Piana e per l’intera area dei Picentini, pronto a ripartire dopo il pit-stop dello scorso anno, quando la 25esima edizione fu traslata su una piattaforma online alla portata di tutti. Da domenica e fino al prossimo 9 gennaio, per i possessori di Green Pass e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento al Covid-19, sarà possibile ritornare nella splendida cornice del Complesso Monumentale San Francesco e immergersi nell’arte natalizia. Per i visitatori ci sarà la possibilità di poter osservare oltre 100 opere. Grande risalto ai ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si aprirà ufficialmente oggi alle ore 19:00 la 26esima edizione della “d’”, evento organizzato dall’associazione Pro Loco di Giffoni Valle Piana. Uno storico appuntamento natalizio per il comune di Giffoni Valle Piana e per l’intera area dei Picentini, pronto a ripartire dopo il pit-stop dello scorso anno, quando la 25esima edizione fu traslata su una piattaforma online alla portata di tutti. Da domenica e fino al prossimo 9 gennaio, per i possessori di Green Pass e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento al Covid-19, sarà possibile ritornare nella splendida cornice del Complesso Monumentale San Francesco e immergersi nell’natalizia. Per i visitatori ci sarà la possibilità di poter osservare oltre 100 opere. Grande risalto ai ...

