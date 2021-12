Morto Tony Santagata | il cantautore era da poco tornato in tv

(Di domenica 5 dicembre 2021) Lutto nel mondo della musica italiana, poi il ricovero improvviso. Si è spento stamattina il cantante, che a 85 anni suonati era ancora un amato interprete della canzone popolare italiana. Al secolo Antonio Morese, erain televisione appena qualche settimana fa, ospite di Oggi è un altro giorno, in compagnia della moglie Vanna. Il cantante 85enne, di Sant’Agata di Puglia, ha rivoluzionato il panorama musicale italiano, sdoganando e rivalutando il dialetto pugliese con brani come “La zita”, “Lu maritiello” e “Quant’è bello lu primm’ammore”. Nella sua vita, c’era stato un recente dolore, che è dovuto a un lutto con il quale ha dovuto fare i conti lo scorso anno. Leggi anche –>, il dramma del figlio: “Mi ha lasciato troppo ...

Advertising

GioMat86 : RT @FrancescoOrdine: È morto oggi (avrebbe compiuto 86 anni tra qualche giorno) Tony Sant’Agata, cantante folk degli 70-80, vero nome Anton… - FrancescoOrdine : È morto oggi (avrebbe compiuto 86 anni tra qualche giorno) Tony Sant’Agata, cantante folk degli 70-80, vero nome An… - StarpointC : RT @immediatonet: Addio a Tony Santagata, morto il cantante nato sui Monti Dauni. Una carriera costellata di successi - frances28599238 : francesco è morto a 85 anni tony santagata - immediatonet : Addio a Tony Santagata, morto il cantante nato sui Monti Dauni. Una carriera costellata di successi -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Tony

USA - E'a 69 anni l'attore statunitense Eddie Mekka , noto per aver interpretato il ruolo di Carmine ' ... Prima di trasferirsi a Los Angeles, aveva ottenuto una nomination aiAwards nel 1975 ......social dichiarando che Mekka è "in modo pacifico", senza però rivelare la causa del decesso. Eddie Mekka aveva studiato al Berklee College of Music e aveva conquistato una nomination ai...Toni Santagata è morto. Il cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, cabarettista famoso a Roma, protagonista ...Terribile tragedia nel mondo dello sport motoristico. Rene Hofer, giovane campione di motocross, ha perso la vita. Il talento austriaco di soli 19 anni è rimasto sepolto sotto una valanga sulla montag ...