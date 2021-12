Morto Toni Santagata | cantante e padre del cabaret italiano | la carriera straordinaria tra tv | radio e teatro

(Di domenica 5 dicembre 2021) È venuto a mancare, protagonista della musica degli anni Settanta e uno dei promotori del. Il cantautore, 86 anni, sarebbe stato ricoverato da diversi giorni. La sua morte è stata annunciata dalla moglie Giovanna Isola, con cui era sposato dal 1970. Immediatamente si sono uniti al cordoglio per la scomparsa colleghi e fan, amici ed esponenti istituzionali della Puglia, Regione natale di cui ha portato il dialetto sotto forma di composizioni musicali in giro per il mondo. Addio aa 86 anni il cantautore, nome d’arte di Ano Morese èoggi all’età di 86 anni. Cantautore,tista, autore televisivo e ...

E'Santagata, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni dell'epoca da 'A ...Santagata, chi era A darne la notizia è stata la moglie Giovanna. L'ultima apparizione in video del cantautore risale a poco più di un mese fa, il 22 ottobre scorso, su RaiDue per 'Oggi è ...I SUCCESSI. Aveva 85 anni, si chiamava Antonio Morese ed era nato a Sant'Agata di Puglia il 9 dicembre 1935. La notizia è stata resa nota dalla moglie Giovanna, con cui aveva festeggiato 50 anni di ma .... E’ morto Toni Santagata, cantante, cantautore, compositore pugliese, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni ’70 e ...